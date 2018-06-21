Студенты спасли девушку из водоворота и утонули сами

В пригороде Сухума обнаружены тела двух студентов Абхазского государственного университета, которые утонули в Черном море, спасая девушку. Об этом в четверг, 21 июня, передает «Интерфакс».

Очевидцы рассказали, что молодые люди бросились в море за попавшей в водоворот девушкой, которую им удалось спасти. Уже после этого они сами оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть.

Пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Мизан Ломия сообщил, что водолазы обнаружили тела утонувших близ устья реки Келасур.

По информации «Кавказ.Реалии», студенты университета отправились отдыхать на природу всем курсом. Также отмечается, что подобные инциденты в устье реки происходят регулярно, особенно в летний период.

18 июня сообщалось о 17-летнем студенте промышленного колледжа Новочеркасска, который утонул, спасая своего племянника. Студент услышал крик тонущего семилетнего ребенка и бросился в воду, вытащил на поверхность племянника, к которому подоспели родители, и внезапно начал тонуть сам. Молодой человек пробыл под водой более 10 минут — его унесло течением. Прибывшие на место происшествия врачи реанимационной бригады скорой помощи боролись за его жизнь 40 минут, однако студент умер, не приходя в сознание.

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