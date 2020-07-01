Жители Чечни возмутились массовым отключением газа неплательщикам. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Рейды по отключению от газоснабжения начались в республике в понедельник, 29 июня. Сотрудники газовых служб и местных администраций вместе с судебными приставами приходят к тем абонентам, чей долг превысил 100 тысяч рублей. Они отрезают должников от линии и составляют административные протоколы для последующего взыскания денег через суд.

В разговоре с корреспондентом издания жители нескольких районов Чечни пожаловались на действия газовиков. «Мне тоже отрезали линию из-за того, что не смог погасить долг. Из каких денег мне его погашать, если с конца марта сидел на карантине и не имел возможности зарабатывать?» — посетовал житель города Урус-Мартан Иса.

Еще один мужчина рассказал, что не платил за газ из-за болезни матери — все деньги уходили на ее лечение. «Я даже не знаю, как такое назвать. Остались теперь без газа. Думаю, у кого занять денег, чтобы хоть часть долга погасить и подключиться обратно. В доме пять детей — им и еду надо готовить, и вещи стирать, и купать их», — добавил Идрис.

Пенсионерка по имени Хава в свою очередь призналась, что из-за отключения газа ей пришлось соорудить во дворе печку. «Кушать ведь готовить надо. Хорошо, хоть электричество не отключили, а то совсем как в войну пришлось бы жить. А так хоть чайник электрический есть», — отметила женщина.

Ранее, в апреле, жители Чечни пожаловались на некорректную работу пропускного режима, введенного из-за пандемии коронавируса. Некоторые рассказали, что не могут получить пропуск из-за недоработок системы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!