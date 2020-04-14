Жители Чечни назвали введенный из-за коронавируса пропускной режим раздражающим

Жители Чечни пожаловались, что введенный из-за распространения коронавируса пропускной режим не работает корректно, они посчитали его раздражающим и отметили недоработки, передает «Кавказский узел».

В аппарате главы и правительства республики пояснили, что на одного члена семьи выдается специальный пропуск, дающий право выезжать за покупками в магазин или аптеку, сроком на два часа. «Причем пропуск выдается на четные или нечетные дни — для того, чтобы максимально сократить число людей, которые находятся на улицах населенных пунктов. В воскресный день любое передвижение полностью ограничено», — пояснял представитель аппарата.

Издание пишет, что в настоящее время въезд людей в регион ограничен. Это не касается тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Представители правоохранительных органов по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома.

При этом местные местные жители Чечни остались недовольны введенной системой. «У нас, например, в поселке нет своего мясного магазина, надо ехать в центр (Грозного — прим. Ленты.ру)», — заявила жительница Заводского района Грозного Хеда.

Опрошенные «Кавказским узлом» грозненцы также указали на проблемы с самой выдачей пропусков. «Руководство объявило пропускной режим, а вот с самими пропусками вопрос не решен. Где-то их нет, где-то еще не выдают, кое-где уже начали выдавать. Это просто новый раздражитель для населения», — заявил местный житель Салавди.

Один из пользователей Instagram пожаловался, что получил пропуск на неудобное для него время. «Мне дали с 8 до 10. Сказали, другого нет. Во дворе нет машины, и в это время не открывают толком магазин. И [что] с ним делать», — написал он.

О закрытии Чечни из-за распространения коронавируса глава республики Рамзан Кадыров объявил в начале апреля. Въезд и выезд ограничен с 5 апреля.

По состоянию на 14 апреля в России зафиксировали более 21 тысячи заразившихся коронавирусом. За последние сутки зарегистрировано 2774 новых случая инфицирования в 51 регионе.

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