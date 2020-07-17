Глава ЦИК Белоруссии сочла задержанного оппонента Лукашенко опасным для общества

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сочла задержанного блогера Сергея Тихановского, который планировал стать оппонентом Александра Лукашенко на президентских выборах, опасным для общества. Об этом она заявила в интервью «Еврорадио».

Она сказала, что не будет забирать заявление против Тихановского, поданное в Следственный комитет Белоруссии.

«Этот человек опасен для государства и общества. И не по моему заявлению, а по всем тем действиям, которые он предпринимал. Я думаю, что общество их увидит, когда будет идти суд», — подчеркнула она.

4 июня Ермошина заявила, что подала в СК заявление, в котором попросила рассмотреть, подпадают ли действия Тихановского под статью 191 Уголовного кодекс Белоруссии («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»). Заявление она подала после того, как услышала слова блогера о том, что инициативная группа по сбору подписей за жену оппозиционера Светлану Тихановскую планирует провести пикет возле дома главы ЦИК и зайти к ней «в гости».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Тихановский собирался баллотироваться, но был задержан 29 мая. МВД заявило, что блогер вместе со своими сторонниками применили насилие в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у Тихановского прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов. Правозащитники признали его политзаключенным.

Жена Тихановского, Светлана, зарегистрирована кандидатом в президенты.