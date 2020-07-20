Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей в безопасное место

Главный редактор заблокированного в Белоруссии сайта «Хартия 97» Наталья Радина заявила, что помогла кандидату в президенты Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз. Об этом пишет Tut.by.

«Да, дети действительно в безопасном месте, Наталья помогла нам это сделать», — прокомментировала информацию политик.

В середине июня Тихановская заявила, что ей поступают угрозы, в том числе в адрес ее детей.

Ранее баллотироваться в президенты Белоруссии планировал муж Светланы, блогер Сергей Тихановский. Однако против него было возбуждено два уголовных дела.

Тихановского задержали 29 мая по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у блогера прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов США, против Тихановского возбудили дело по части 1 стати 342 Уголовного кодекса Белоруссии («Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Правозащитники признали его политзаключенным.

В июле против Тихановского было возбуждено уголовное дело по статье 191 УК («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав») на основании заявления председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидии Ермошиной. Поводом стало заявление блогера о том, что он планирует провести пикет возле дома главы ЦИК и зайти к ней «в гости».