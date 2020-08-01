Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению российского политика, власть — самый страшный наркотик, и Лукашенко не может [от нее] оторваться. «Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — сказал Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР заявил, что самый лучший вариант — «возвращение Белоруссии к родным берегам по примеру Крыма».

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа.