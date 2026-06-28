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20:19, 28 июня 2026Мир

Стало известно количество спасенных из-под завалов после землетрясения в Венесуэле

В Венесуэле из-под завалов после землетрясения извлекли 33 человека
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: MIGUEL MEDINA / Pool via Reuters

В Венесуэле из-под завалов после землетрясения спасли 33 человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов 33 человека. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес выразила благодарность зарубежным поисково-спасательным командам за помощь.

Почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясений. Серии мощных подземных толчков произошли в ночь на 25 июня. Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго — 7,5. После этого зафиксировали еще 30 подземных толчков.

Ранее сообщалось, что ЕС объявил о срочной помощи Венесуэле после землетрясений.

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