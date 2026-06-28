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10:28, 28 июня 2026Мир

ЕС объявил о сроной помощи Венесуэле после землетрясений

Каллас: ЕС выделил 5 миллионов евро Венесуэле после землетрясений
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Европейский союз (ЕС) выделил 5 миллионов евро экстренной помощи Венесуэле после разрушительных землетрясений и задействовал механизм гражданской защиты для оказания поддержки пострадавшим регионам. Об этом рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X после переговоров с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«ЕС уже мобилизовал 5 миллионов евро на экстренную помощь пострадавшим сообществам. Мы активировали Европейский механизм гражданской защиты, в рамках которого несколько стран-членов оперативно направили поисково-спасательные команды, пожарных и медицинский персонал», — сказано в сообщении.

Также Каллас выразила соболезнования семьям жертв землетрясения и заявила о полной солидарности Евросоюза с народом Венесуэлы.

Ранее стало известно, что почти 40 тысяч человек числятся пропавшими без вести в Венесуэле после землетрясений. Серии мощных подземных толчков произошли в ночь на четверг, 25 июня. Магнитуда первого землетрясения составила 7,2, а второго — 7,5. После этого случились еще 30 подземных толчков.

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