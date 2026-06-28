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20:00, 28 июня 2026Спорт

Стал известен состав символической сборной группового этапа ЧМ-2026

Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную группового этапа ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе. Фото: Mike Segar / Reuters

Стал известен состав символической сборной группового этапа ЧМ-2026 по версии суперкомпьютера Opta. Об этом сообщается на сайте статистического сервиса.

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья, аргентинский нападающий Лионель Месси и французский форвард Киллиан Мбаппе вошли в символическую сборную группового этапа чемпионата мира-2026. Также в число одиннадцати лучших игроков вошли защитники Марвен Сеная (Гана), Дини (Кабо-Верде), Пау Кубарси (Испания) и Кэйто Накамура (Япония), полузащитники Уэстон Маккенни (США) и Педро Вите (Эквадор), а также нападающие Винисиус Джуниор (Бразилия) и Эрлинг Холанд (Норвегия).

Также Месси стал лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ-2026, забив шесть мячей в матчах с Алжиром, Австрией и Иорданией. Помимо этого, он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси забил 19 голов.

В ночь на 28 июня на чемпионате мира стали известны все пары 1/16 финала. Плей-офф стартует 28 июня матчем между сборными Канады и ЮАР, он начнется в 22:00 по московскому времени.

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