Путин сделал заявление о производстве топлива

Путин: В июле производство основных видов топлива должно превысить июньское

В июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в воскресенье, 28 июня, российский лидер провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка страны.

«Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сказал он в ходе обсуждения.

Ранее Путин заявил, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. По словам главы государства, это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, а небольшое снижение составляет всего 4 процента.