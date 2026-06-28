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20:31, 28 июня 2026Россия

Путин сделал заявление о производстве топлива

Путин: В июле производство основных видов топлива должно превысить июньское
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool via Reuters

В июле производство основных видов топлива в России должно превысить июньские показатели. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в воскресенье, 28 июня, российский лидер провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка страны.

«Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», — сказал он в ходе обсуждения.

Ранее Путин заявил, что запасы бензина в России составляют 1,7 миллиона тонн. По словам главы государства, это практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года, а небольшое снижение составляет всего 4 процента.

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