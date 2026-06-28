Путин призвал свести к минимуму последствия украинских ударов

Путин: Последствия ударов Украины по российским объектам должны быть сведены к минимуму

Последствия террористических ударов Украины по российским мирным объектам должны быть сведены к минимуму. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что несколько дней назад на совещании с членами правительства подробно обсуждалась ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«Хотел бы вновь повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Украина перешла к террористическим методам. По его словам, она целенаправленно бьет по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербует отщепенцев на территории России.