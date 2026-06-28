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19:49, 28 июня 2026Россия

Путин призвал свести к минимуму последствия украинских ударов

Путин: Последствия ударов Украины по российским объектам должны быть сведены к минимуму
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Последствия террористических ударов Украины по российским мирным объектам должны быть сведены к минимуму. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что несколько дней назад на совещании с членами правительства подробно обсуждалась ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«Хотел бы вновь повторить: нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Украина перешла к террористическим методам. По его словам, она целенаправленно бьет по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербует отщепенцев на территории России.

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