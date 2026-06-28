Путин назвал отщепенцами вербуемых Киевом для терактов в России

Путин заявил о вербовке Киевом отщепенцев для диверсий и терактов в России

Президент России Владимир Путин в ходе съезда партии «Единая Россия» рассказал, кого Киев вербует для терактов и диверсий на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин сообщил, что Украина перешла к террористическим методам. Она целенаправленно бьет по мирным жителям и гражданским объектам, а также вербует отщепенцев на территории России, заявил он.

Он рассказал, что Киев перешел к террористическим методам на фоне отступления на фронте.

Ранее президент заявил, что участники СВО освобождают исторические территории России. Он считает, что воинские коллективы являются главной составляющей успеха в спецоперации.