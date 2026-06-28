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20:56, 28 июня 2026Спорт

Главный тренер сборной Ганы двумя словами описал новый формат чемпионата мира по футболу

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш назвал новый формат ЧМ вульгарным и обыденным
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Phil Noble / Reuters

Главный тренер сборной Ганы Карлуш Кейруш двумя словами описал новый формат чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает The Athletic.

Специалист назвал нынешний чемпионат мира вульгарным и обыденным. «Если так много команд проходят отбор, сохраняет ли оно свою ценность? Мне это кажется спорным», — сказал Кейруш.

Также наставник сборной Ганы рассказал, каким бы он хотел видеть мундиаль. «Чемпионат мира должен быть чем-то значимым и важным. Он должен проводиться редко. Но, как вы знаете, сегодня в этом виде спорта решающую роль играют деньги», — заявил Кейруш.

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В нем принимают участие 48 команд.

Ранее букмекеры назвали фаворита чемпионата мира. Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 4,50. Следом идет сборная Аргентины — 5,00, а топ-3 замыкают Испания и Англия — по 8,00.

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