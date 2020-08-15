В редакцию государственных белорусских телеканалов пришел ОМОН. Об этом сообщается в Telegram-канале издания TUT.BY.

Цель визита силовиков неизвестна.

Ранее сообщалось, что возле здания государственных телеканалов проходит митинг. У офиса Белтелерадиокомпании они освистали приехавших пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт и спикера сената Наталью Кочанову. Люди кричали им «Правду!» и «Позор!». У редакций каналов ОНТ и СТВ на Коммунистической улице протестующие выставили старые телевизоры и скандируют «Хватит врать!»

Режиссер и ведущая государственных каналов «Беларусь 1» и «Беларусь 3» Наталья Бибикова рассказывала, что работники Белтелерадиокомпании готовы бастовать.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат.