Протестующие в Белоруссии проскандировали о возвращении каждый день. Видеозапись опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

«У белорусского телецентра темнеет, митингующие зажигают фонарики и скандируют "Каждый день", обещая возвращаться», — отмечается в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что в редакцию государственных белорусских телеканалов, возле здания которой проходит митинг, пришел ОМОН.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.