Соратница Тихановской обратилась к жителям и властям Белоруссии

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова обратилась к жителям и властям страны. Видео опубликовано на YouTube-канале бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико.

Колесникова призвала власти не игнорировать волю людей. «Не топить ее в воде из водометов, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не забивать ее дубинкой», — сказала она. По ее словам, на улицах находятся обычные люди, которые хотят перемен.

«Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, не запугать и не задобрить», — заявила она.

Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране два дня проходили акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших. Подтверждена смерть одного демонстранта.