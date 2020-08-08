Соратницу Тихановской задержали в Минске

Участница кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова задержана в Минске. Об этом сообщили в штабе бывшего претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, передает РИА Новости.

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Колесникову задержали при выходе из штаба и силой посадили в милицейский автобус. Сейчас ее везут в Центральный РУВД. Причины задержания неизвестны.

Ранее 8 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, соперница действующего лидера государства Александра Лукашенко, скрылась в целях безопасности. Сейчас она находится в тайном месте в окружении членов своего штаба и журналистов в столице Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.