В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

В Белоруссии задержали Марию Мороз, которая возглавляет штаб кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, соперницы действующего лидера государства Александра Лукашенко. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря политика Анну Красулину.

«Задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз», — указано в сообщении Красулиной.

Уточняется, что Мороз была задержана при выходе из литовского посольства, куда обращалась за визой. Подошедшие к ней люди представились сотрудниками МВД. При этом в пресс-службе ГУВД Минска сообщили, что по линии столичной милиции такого задержания не проводилось.

Позже стало известно, что Мороз отпущена из отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики. По ее собственным словам, ее пригласили туда для беседы. «Они сказали, что меня не задерживали, а просто пригласили проехать, посадили к себе в машину и увезли», — объяснила Мороз.

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Кроме того, правоохранители призвали ее не устраивать массовые беспорядки, на что глава штаба Тихановской заметила, что они «за мирные перемены и честные выборы».

Ранее белорусские правоохранители задержали доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Они находятся в РУВД Заводского района Минска. Причины задержания Смоленчука и Мякиш неизвестны. По предположению Красулиной, это может быть связано с тем, что все доверенные лица Тихановской планировали выдвинуться на наблюдение на участки для голосования на выборах 9 августа.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться, но был арестован. В СИЗО находится еще один претендент на президентский пост, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало также не был допущен к выборам и бежал из страны, опасаясь политических преследований.