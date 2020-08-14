Освобожденных из изолятора в Минске увезли в больницы

В Минске некоторых участников протеста, которых освободили из изолятора улице Окрестина, увезли на машинах скорой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда машина покидала двор, водитель сообщал фамилию и имя, а затем ехал дальше. При этом встречающие говорили, что ряд задержанных получили серьезные побои, некоторые не могут сами ходить.

Отмечается, что в ночь на 14 августа около изолятора собралось около двух сотен человек — большинство из них хотели помочь освобожденным добраться домой. Собравшихся просили не шуметь и не аплодировать, поскольку на каждые овации за стенами изолятора реагировали новыми побоями.

Ранее белорусы, которых освободили из изоляторов после массовых задержаний в ходе протестов, показали следы от избиений. На распространенных кадрах люди зафиксировали синяки, гематомы, кровоподтеки, раны и ссадины, оставшиеся на их телах после издевательств силовиков. Врач скорой помощи, которая была задержана в ходе протестов, рассказала, как участников митингов избивают в изоляторе. По ее словам, задержанных избивали постоянно так, что они «просто выли».

При этом заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан. По его словам, «никаких издевательств не было».

По всей Белоруссии идут массовые протесты. Участники требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.