В центре Минска закончилась акция протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Митингующие разошлись по близлежащим районам, сообщает РИА Новости.

Часть людей осталась на площади Независимости и гуляет по тротуарам с флагами. Проезжающие мимо автомобили приветствуют их сигналами.

16 августа в акции против Лукашенко и за повторное проведение президентских выборов приняли участие, по подсчетам очевидцев, около 200 тысяч человек. Протесты прошли не только в столице. К протестам с требованием отставки Лукашенко присоединились Гомель, Гродно, Светлогорск, Могилев и другие города.

Ранее днем на площади Независимости в Минске прошел митинг в поддержку главы государства, на котором с речью выступил и сам Лукашенко. По официальным данным, там собралось 65 тысяч человек, а по оценкам очевидцев, — в два раза меньше. Жители утверждают, что накануне бюджетников угрозой увольнения заставляли принять участие в провластном митинге.