Средневековый дружинник приехал на митинг за Лукашенко и попал на видео

В Минске человек в костюме средневекового дружинника и двое его соратников приехали на митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и попали на видео. Ролик в воскресенье, 16 августа, в своем Telegram-канале публикует издание «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как облаченный в костюм средневекового воина мужчина восседает на укрытой бело-голубой попоной лошади. Рядом стоят одетые в те же цвета два товарища дружинника, при это на голове у них восточные тюрбаны. Лошадь периодически бьет копытом, а сидящий на ней рыцарь приветствует сторонников действующего президента дружеским жестом.

Ранее 16 августа сообщалось, что, выступая на митинге перед своими сторонниками, Лукашенко рассказал о том, как в период его правления были уничтожены бандитские группировки. Кроме того, президент, обращаясь с благодарностью к своим сторонникам, пообещал встать на колени перед народом, но не встал.

В Белоруссии более семи дней проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с гостелеканалов увольняются сотрудники.

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