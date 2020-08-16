Лукашенко рассказал об уничтожении 32 банд в период его правления

В Минске выступая на митинге перед своими сторонниками президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, как в период его правления были уничтожены бандитские группировки. Об этом в воскресение в своем Telegram-канале сообщает издание «Комсомольская правда».

По словам Лукашенко, в течение полугода после прихода к власти, в стране удалось убрать всех бандитов. Обращаясь «к той небольшой кучке молодежи» он задал риторический вопрос, знают ли они об этих событиях. Президент напомнил, что преступники отбирали последние деньги у людей. Он предположил, что родители протестующих заболели, если забыли рассказать об этом своим детям. «32 банды я напомню! Мы их с ОМОНОом уничтожили!» — заявил Александр Лукашенко.

В Белоруссии более семи дней проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с гостелеканалов увольняются сотрудники.

16 августа на площади Независимости проходит митинг сторонников действующего президента, организованный общественной организацией «Белая Русь». Силовиками предприняты дополнительные меры безопасности.

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