«Красное и белое» открестилось от поддержки протестов в Белоруссии

Российская торговая сеть «Красное и белое» открестилась от одобрения протестов в Белоруссии, о котором сообщило сатирическое издание «Панорама», и попросила удалить заметку. Об этом говорится в Twitter-аккаунте издания.

В заметке сказано, что владелец сети Сергей Студенников поддержал протестующих, пообещал выслать им в помощь грузовик с продукцией и атрибутикой, назвал акции «эффектной и эффективной рекламой бренда» и призвал учиться у белорусов.

После текста на той же странице опубликовано указание, что новость выдумана, однако представитель «Красного и белого» отказалась принять такое объяснение. Она пригрозила изданию службой безопасности сети, юристами и судебным разбирательством. По ее мнению, речь идет репутационном вреде самой компании и ее руководителю.

В «Панораме» утверждают, что получили на почту письмо с аналогичным содержанием, которое подписано валидной DKIM-подписью, поэтому уверены, что речь идет о настоящей пресс-службе.

Заметки в издании «Панорама» российские СМИ и блогеры неоднократно принимали за реальные новости. Сайт сравнивают с англоязычным The Onion, который также занимается сатирой.

Шутка «Панорамы» связана с символикой участников протестов против действующего президента Александра Лукашенко. Они используют бело-красно-белый флаг — государственный флаг республики в первые годы независимости, заменить который на красно-зеленый, по аналогии с советским временем, решил Лукашенко.