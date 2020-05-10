Российский омбудсмен поверил в фейк про запрет традиционных ценностей в Бельгии

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай поверил в фейковую новость о запрете пропаганды традиционных ценностей в Бельгии. Ее содержание он пересказал в эфире местного телеканала НТС таким образом, будто это реальное решение властей зарубежной страны. На это обратил внимание Twitter-аккаунт сатирического издания «Панорама».

В эфире ведущая и гости, среди которых был и омбудсмен, обсуждали, почему важно дополнить Конституцию России семейными ценностями. «Если бы наша с вами встреча произошла в Бельгии, то мы бы были привлечены к уголовной ответственности от 5 до 7 лет, поскольку недавно в Бельгии был принят закон, запрещающий пропаганду семейных ценностей», — сказал Буцай.

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Он также подчеркнул, что со стороны Запада «ведется активный натиск», чтобы навязать России «свою так называемую культуру». По словам омбудсмена, многие жители страны, переезжавшие в европейские страны, позже возвращаются, «бегут обратно» в Россию. Выпуск передачи доступен на YouTube-канале НТС.

Выдуманная новость появилась на сайте агентства «Панорама», которое позиционирует себя как сатирическое издание. В опубликованном шуточном сообщении говорится, что закон был принят национальным парламентом 14 февраля после целого года долгих обсуждений и дискуссий.

На самом деле подобные законопроекты в стране не рассматривались. В новости в том числе приводится цитата вымышленного спикера парламента Бельгии Марка Кааскопера о том, что принятие закона является «исторической победой бельгийского народа над мракобесием и средневековыми предрассудками».

В августе 2019 года несколько СМИ и блогеров поверили в выдуманную новость о том, что Словения назначила послом страны в России дзюдоистку, чемпионку Европы 2003 года по имени Раша Срака (Raša Sraka). Автором фальшивого текста также была «Панорама».

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