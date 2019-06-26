Интернет и СМИ
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО
Дети российского олигарха пополнили список богатейших людей мира
Евросоюз приготовился к «жесткому Brexit»
Хитрый преступник провалился через потолок во время обыска
Семак раскритиковал новый лимит на легионеров
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Россия отказалась торговать «Калибрами»
Получивший пощечину мячом Ди Каприо превратился в мем
В НАТО дали России время
Новости партнеров

Российские и западные СМИ поверили в фейк о восставшем из могилы жителе Сочи

Перейти в «Мою Ленту»

Новость о мужчине по имени Александр, который якобы был найден живым в гробу на сочинском кладбище, оказалась фейком. Об этом пишет «Сочистрим».

По данным журналистов, 20 июня через мессенджеры среди жителей Сочи начало распространяться видео с истощенным мужчиной, тело которого было покрыто струпьями. Он называл себя Александром. За видео следовал аудиофайл-комментарий: «Это наверху, на Барановке, на кладбище, когда ливень был недавно — 2-3 дня назад, грунт размыло. И гроб вылез один. А в том гробу оказался живой человек». Такой же ролик был опубликован на Pikabu 19 июня и набрал чуть более тысячи лайков.

Власти Барановского сельского округа в Сочи опровергли информацию об обнаружении тела на кладбище. Однако спустя несколько дней ряд СМИ опубликовал новость о том, что герой ролика выжил после того, как провел в медвежьей берлоге месяц. Издания ссылались на информационное агентство EurAsia Daily, которое опубликовало материал о мужчине 25 июня со ссылкой на свидетельства неназванных очевидцев.

По информации агентства, Александр — житель Тувы, ставший жертвой нападения медведя, который затащил его в свою берлогу. EA Daily пишет, что у мужчины был сломан позвоночник, а нашли его местные охотники, которым в этом помогли собаки.

На следующий день, 26 июня, о спасенном из берлоги Александре написали такие зарубежные СМИ, как Metro, Daily Mail и Sun. В материале Daily Mail были добавлены подробности о том, что мужчина пил свою собственную мочу, чтобы выжить. Также в публикации содержался комментарий российского ученого Ивана Середкина, который утверждал, что медведи часто прячут свою добычу, чтобы защитить ее от хищников.

По словам специалиста по IT-технологиям Михаила Голубева, с которым побеседовал «Сочистрим», такой фейк может запускаться с тремя целями: чтобы отвлечь людей от другой темы, чтобы разыграть остальных или протестировать каналы распространения вирусной информации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оживший в Сочи покойник Александр оказался массовым вирусным фейком
В Туве мужчина со сломанным позвоночником месяц жил в берлоге медведя Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/06/25/v-tuve-muzhchina-so-slomannym-pozvonochnikom-mesyac-zhil-v-berloge-medvedya
Россиян убедили в подготовке сотрудников SpaceX по советским учебникам
Россия обвинила «Би-би-си» в «подделывании новостей»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0320 июня

«Противно смотреть на вас»

Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
17:0725 июня

Популярная блогерша в одночасье стала нищей

08:04Сегодня

Ведущий побил коллег электрошокером в прямом эфире

14:4325 июня

Более 26 миллионов россиян посмотрели прямую линию с Путиным в сети и на ТВ

Интернет и СМИ00:0224 июня

«Почему этим недоактерам все еще верят?»

«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
04:15Сегодня

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

06:02Сегодня

Популярный блогер найден мертвым

09:4625 июня

Невеста захотела провести свадьбу без подруги и была раскритикована в сети

Интернет и СМИ00:0622 июня

«В год мы зарабатывали больше, чем некоторые за всю жизнь»

Проповедник с телеэкрана вытягивал из верующих миллионы. Его не остановила даже тюрьма
19:4025 июня

Преемник Доренко ответил на оскорбления Соловьева в адрес покойного журналиста

23:1025 июня

Рекламу единой карты петербуржца раскритиковали за сексизм

16:2525 июня

Команду Андрея Малахова назвали «бандитами» и обвинили в обмане ради рейтинга

Россия
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
«Стоит красивая девушка на улице — ее хватают»
Кавказская феминистка — о похищении невест, протесте против хиджабов и угрозах расправой
Большие гетто
Многоэтажные дома в спальных районах опасны для Москвы. Почему их продолжают строить?
Обнародован проект документа РПЦ об эмбрионах, абортах и убийствах
Путин высказался о качестве российских дорог
В России начали штрафовать за открытую гомофобию
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Все материалы
Мир
«Потоки грязи разрывали людей на части»
Бразилия пережила самую страшную катастрофу в своей истории. Виновных не нашли до сих пор
Лавров рассказал о последствиях конфликта США и Ирана
Евросоюз приготовился к «жесткому Brexit»
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
Талибы убили двух американских солдат в Афганистане
Курды убили турецкого солдата в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
В ЛНР заявили об отводе войск в Донбассе
Сын главы украинского ликеро-водочного завода оказался спонсором ЛНР
В ДНР назвали куратора убийц Захарченко
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Лицом к человеку
Предприниматели из Хабаровска об эффективности семейного дела
Быстрее, мощнее
В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве
Названы лауреаты ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Корпорация МСП провела обновление реестра субъектов малого бизнеса
На поручения Путина по улучшению жизни россиян потратят триллион рублей
В Германии подсчитали потери от санкций США против России
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский сенатор через охранника Брежнева хотел купить кресло губернатора
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Москвич рассказал о коме после встречи с серийным отравителем
Все материалы
Наука и техника
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
У не пролезающего на «Союз» робота «Федора» нашли проблемы
Предсказана гибель тысяч людей от адской жары
Раскрыт новый механизм старения
Вселенные с двумя измерениями оказались обитаемыми
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Семак раскритиковал новый лимит на легионеров
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
В российском футболе вновь изменился лимит на легионеров
Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках
Жена смертельно больного бывшего игрока «Зенита» высказалась об эвтаназии
Буффон согласился стать запасным в «Ювентусе»
Все материалы
Культура
«Кто же наши враги?»
Русская смерть глазами иностранцев: зачем смотреть фильм «Курск»
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
В отражении
Искусное ретро и психоделичный нуар на фестивале имени Тарковского
Получивший пощечину мячом Ди Каприо превратился в мем
Алибасов предоставил доказательства своего отравления
Утонул участник ансамбля «Песняры»
Бари Алибасов все вспомнил и рассказал о своем коте
Все материалы
Интернет и СМИ
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
Ведущий побил коллег электрошокером в прямом эфире
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Популярный блогер найден мертвым
«Почему этим недоактерам все еще верят?»
«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Кардашьян возмутила японцев
Два российских ресторана признаны лучшими в мире
Певица дала отпор обругавшим ее за некрасивую грудь критикам
«Единственная красавица в семье Кардашьян» призналась в вечной борьбе с прыщами
Все материалы
Путешествия
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
«Батюшка, благословите, въезжаю в Польшу!»
Головорезы, евреи и родственные души. Зачем ехать в гости к полякам
Названы самые дорогие российские курорты
Билеты в Грузию резко подорожали
Байкал оградят от российских туристов
Туристки обнаружили скрытую камеру в ванной съемных апартаментов
Все материалы
Из жизни
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Бывшие супруги Бек Роузен и Хэмиш МакЛаренМилый друг
Аферист устроил шикарную жизнь за счет одиноких женщин и богачей. Его сгубила жадность
Старушка насмерть задавила инструктора по вождению во время экзамена
Медведица с детенышами напала на пенсионерку
Неподобающий наряд гостьи на свадьбе рассорил ее с женихом и невестой
Радостная антилопа выбралась из пасти крокодила и стала жертвой голодных собак
Все материалы
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Фольксваген, который был важнее Гольфа
Рассказываем историю Volkswagen Scirocco, о котором все забыли
Появились фотографии салона нового Kia Mohave
Названы рублевые цены на обновленный Land Rover Discovery Sport
Ford представил кроссовер Puma
Все материалы
Дом
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
Клопы, бугры и разводила
Железобетонный тест на знание запутанного языка строителей
В Москве задумали построить второй Сити
В Москве поднялись цены на жилье
Россиянам предложат ипотеку под два процента годовых
Россиянка случайно узнала о продаже своей квартиры через интернет
Все материалы