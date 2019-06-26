Российские и западные СМИ поверили в фейк о восставшем из могилы жителе Сочи

Новость о мужчине по имени Александр, который якобы был найден живым в гробу на сочинском кладбище, оказалась фейком. Об этом пишет «Сочистрим».

По данным журналистов, 20 июня через мессенджеры среди жителей Сочи начало распространяться видео с истощенным мужчиной, тело которого было покрыто струпьями. Он называл себя Александром. За видео следовал аудиофайл-комментарий: «Это наверху, на Барановке, на кладбище, когда ливень был недавно — 2-3 дня назад, грунт размыло. И гроб вылез один. А в том гробу оказался живой человек». Такой же ролик был опубликован на Pikabu 19 июня и набрал чуть более тысячи лайков.

Власти Барановского сельского округа в Сочи опровергли информацию об обнаружении тела на кладбище. Однако спустя несколько дней ряд СМИ опубликовал новость о том, что герой ролика выжил после того, как провел в медвежьей берлоге месяц. Издания ссылались на информационное агентство EurAsia Daily, которое опубликовало материал о мужчине 25 июня со ссылкой на свидетельства неназванных очевидцев.

По информации агентства, Александр — житель Тувы, ставший жертвой нападения медведя, который затащил его в свою берлогу. EA Daily пишет, что у мужчины был сломан позвоночник, а нашли его местные охотники, которым в этом помогли собаки.

На следующий день, 26 июня, о спасенном из берлоги Александре написали такие зарубежные СМИ, как Metro, Daily Mail и Sun. В материале Daily Mail были добавлены подробности о том, что мужчина пил свою собственную мочу, чтобы выжить. Также в публикации содержался комментарий российского ученого Ивана Середкина, который утверждал, что медведи часто прячут свою добычу, чтобы защитить ее от хищников.

По словам специалиста по IT-технологиям Михаила Голубева, с которым побеседовал «Сочистрим», такой фейк может запускаться с тремя целями: чтобы отвлечь людей от другой темы, чтобы разыграть остальных или протестировать каналы распространения вирусной информации.

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