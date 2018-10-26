Россиян убедили в подготовке сотрудников SpaceX по советским учебникам

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Радиостанция «Москва FM» разместила в Twitter-аккаунте сюжет под названием «Как советские ученые помогли Илону Маску создать самую продвинутую ракету в мире — "Space X"?». Согласно ролику, инженеры компании американского предпринимателя готовились по учебникам времен СССР.

Авторы сюжета обратились за комментарием к ректору МФТИ Николаю Кудрявцеву, который ответил на несуществующее заявление Маска. «[Мы] имеем какую-то плохую привычку посыпать пепел себе на голову, а наше образование на самом деле достаточно хорошее», — заключил эксперт.

Через несколько часов на новость обратили внимание в аккаунте сатирического издания «Панорама», все новости которого — заведомые фейки. Они отметили, что радиостанция взяла за основу их заметку от 19 октября и не проверила первоисточник информации.

«Эти идиотские тесты совсем убили американское образование. Выпускники Йеля и Гарварда не могут рассчитать угловую скорость или вращательный момент — они могут только зачеркнуть нужный вариант ответа. К счастью, в юности, когда мои сверстники и вся Америка погрязла в разврате и фастфуде, я читал советские учебники по физике. Фамилии Мякишева, Перышкина и Кикоина навсегда остались в моей душе», — приводилась придуманная цитата Маска на сайте «Панорамы».

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