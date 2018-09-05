Мир
 
Последние новости
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
Российская газета раскрыла подробности об «отравителях» Скрипалей
Россия продаст уникальный бриллиант
Священник захотел нажиться на декольте невест
Киев распек Москву за работу ФСБ в Донбассе
В популярном у туристов городе запретили есть на улице
Атомщики отказались рано уходить на пенсию
Российский депутат взяла младенца на заседания и возмутила коллег
Ведущий «Воскресного времени» покинул Первый канал
Объяснен отказ Виктора Ана от жизни в России
Новости партнеров

Россия обвинила «Би-би-си» в «подделывании новостей»

Перейти в «Мою Ленту»
Стив Розенберг
Продолжение: Лондон отказал Москве в отпечатках «отравителей Скрипалей»

Корреспондент телерадиокомпании «Би-би-си» Стив Розенберг исказил суть комментария Министерства иностранных дел России по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом ТАСС заявили в Департаменте информации и печати ведомства.

Отмечается, что репортер в прямом эфире 5 сентября «исказил суть российской позиции, скрыв, возможно, намеренно, ту часть комментария МИД, в которой говорилось о призыве российской стороны к Лондону с целью начать взаимодействие по линии правоохранительных органов». «Полагаем это примером fake news», — указали в министерстве. Словосочетание «фейк ньюс» буквально обозначает «поддельные новости».

Ранее 5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что за атаку на Скрипалей ответственость несут российские спецслужбы. Великобритания также назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля, были опубликованы их фотографии. По данным Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят», и призвали британскую сторону перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что их атаковали с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. Москва все обвинения отвергает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: США поддержали Британию в вопросе Скрипалей
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США поддержали Британию в вопросе Скрипалей
Москва отреагировала на данные об отравителях Скрипалей
Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
19:10Сегодня

Лондон отказал Москве в отпечатках «отравителей Скрипалей»

15:13Сегодня

Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей

16:40Сегодня

Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу

Мир00:01 4 сентября

Синие киты

Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
15:48Сегодня

США поддержали Британию в вопросе Скрипалей

13:29Сегодня

Зафиксирована первая смерть от радиации «Фукусимы»

15:18Сегодня

В Минобороны объяснили крупные бомбардировки сирийского Идлиба

Мир00:0231 июля

Напартизанил

Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
06:25Сегодня

Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельной пропажи

14:43Сегодня

Сирийские повстанцы подорвали мост ради защиты последнего оплота

14:12Сегодня

Российские военные отразили атаку на авиабазу в Сирии

Россия
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Российский депутат взяла младенца на заседания и возмутила коллег
Переживающих из-за химикатов в Крыму назвали агентами украинских спецслужб
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Кремль отреагировал на скандал вокруг Google
Удальцов прекратил сухую голодовку
Все материалы
Мир
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Лондон отказал Москве в отпечатках «отравителей Скрипалей»
Россия обвинила «Би-би-си» в «подделывании новостей»
Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу
США поддержали Британию в вопросе Скрипалей
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма
Россию уличили в стремлении убить Максакову
Лавров назвал цель активности США на Украине
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
«Яндекс» создал конкурента Amazon, Google и Microsoft
Россиянам предложили потерпеть до укрепления рубля
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Медведев назвал способ развязать торговую войну
Все материалы
Силовые структуры
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Очарованного тюремщика осудили за пронос в СИЗО духов и золота для клофелинщицы
Названный главным вором России Шишкан определился со «свитой»
Суд взял под стражу предполагаемого убийцу полицейского
Отсидевший 32 года рецидивист от скуки захватил в заложники мальчика
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
Раскрыты характеристики и цена пассажирской версии Ту-160
Предсказана ранняя смерть миллиарда человек
«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Руководству «Зенита» поставили десять баллов за актерское мастерство
Объяснен отказ Виктора Ана от жизни в России
Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове
Российская чемпионка призналась в употреблении запрещенных препаратов
Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Все материалы
Культура
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Кевина Спейси убили в «Карточном домике» из-за секс-скандала
Верка Сердючка выступила перед «первыми лицами российской политики»
Автора хитов Бориса Моисеева обокрали в московской сауне
Дагестанцы захотели изнасиловать Егора Крида
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
Познер решил разочаровать Лимонова и не умирать
Лимонов почуял смерть Познера
Мошенники нашли убедительный способ обворовать россиян
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Священник захотел нажиться на декольте невест
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В популярном у туристов городе запретили есть на улице
Самолет изолировали после сообщений о 100 заболевших во время перелета
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Назван лучший музей в мире
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Бомбу времен Второй мировой обнаружили у швейцарского дома престарелых
Ребенок провел четыре дня в лесу и выжил
Женщину-трансгендера со «слишком мужским голосом» заблокировал банк
Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца
Все материалы
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE
Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Морская болезнь
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Россиян предупредили о возможном удорожании ипотеки
Треть новых квартир в Москве оказались «одетыми»
Названы московские новостройки у метро с самыми дешевыми квартирами
Москвичи отказались от больших квартир
Из дома Анастасии Заворотнюк вынесли драгоценности на миллион рублей
Все материалы