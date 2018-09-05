Мир
 
Последние новости
Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей
Россиянам предложили потерпеть до укрепления рубля
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Медведев назвал способ развязать торговую войну
На разгон облаков ко Дню города выделили 100 миллионов рублей 
Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма
Москва отреагировала на данные об отравителях Скрипалей
Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
Новости партнеров

США поддержали Британию в вопросе Скрипалей

Перейти в «Мою Ленту»
Вуди Джонсон

США поддерживают Великобританию в ее позиции по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится на странице посла США в Великобритании Вуди Джонсона в Twitter в среду, 5 сентября.

«Важное заявление премьер-министра [Великобритании Терезы] Мэй. США и Соединенное Королевство твердо придерживаются позиции, что Россия несет ответственность за акты агрессии на британской земле», — написал дипломат.

Ранее 5 сентября Мэй заявила, что за атаку ответственны российские спецслужбы. До этого Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля, были опубликованы их фотографии. По данным Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что их атаковали с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. Москва все обвинения отвергает.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей
«Новичок» нашли во флаконе духов Nina Ricci
Москва отреагировала на обвинение россиян в покушении на Скрипалей
Опубликованы фото подозреваемых по делу Скрипалей россиян
Другие материалы рубрики
Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
16:40Сегодня

Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу

15:13Сегодня

Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей

15:18Сегодня

В Минобороны объяснили крупные бомбардировки сирийского Идлиба

Мир00:01 4 сентября

Синие киты

Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
14:43Сегодня

Сирийские повстанцы подорвали мост ради защиты последнего оплота

13:29Сегодня

Зафиксирована первая смерть от радиации «Фукусимы»

14:12Сегодня

Российские военные отразили атаку на авиабазу в Сирии

Мир00:0231 июля

Напартизанил

Он спал с детьми и драконил врагов. Его звали Ким Ир Сен
06:25Сегодня

Ким Чен Ын появился на публике после двухнедельной пропажи

14:10Сегодня

«Новичок» нашли во флаконе духов Nina Ricci

13:43Сегодня

Опубликованы фото подозреваемых по делу Скрипалей россиян

Россия
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Кремль отреагировал на скандал вокруг Google
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Удальцов прекратил сухую голодовку
Контроль за ценами и качеством алкоголя отрезвил россиян
На Урале произошло мощное землетрясение
Все материалы
Мир
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу
США поддержали Британию в вопросе Скрипалей
В Минобороны объяснили крупные бомбардировки сирийского Идлиба
Сирийские повстанцы подорвали мост ради защиты последнего оплота
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Лавров назвал цель активности США на Украине
Украинские силовики подвезли гранатометы к границам ЛНР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
«Яндекс» создал конкурента Amazon, Google и Microsoft
Россиянам предложили потерпеть до укрепления рубля
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Медведев назвал способ развязать торговую войну
Все материалы
Силовые структуры
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Очарованного тюремщика осудили за пронос в СИЗО духов и золота для клофелинщицы
Отсидевший 32 года рецидивист от скуки захватил в заложники мальчика
Суд взял под стражу предполагаемого убийцу полицейского
Вор в законе Гога Потийский получил 13 лет за убийство сына чиновника
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
Предсказана ранняя смерть миллиарда человек
«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника
В Южной Америке нашли следы древней цивилизации
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове
Российская чемпионка призналась в употреблении запрещенных препаратов
Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Кричавшего «Слава Украине!» хорвата вернули в сборную страны
Виктор Ан завершил карьеру и отказался тренировать в России
Все материалы
Культура
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Автора хитов Бориса Моисеева обокрали в московской сауне
Дагестанцы захотели изнасиловать Егора Крида
Проклятую девочку из «Звонка» задержали за хранение наркотиков
Бейонсе заподозрили в отказе стареть
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Лимонов почуял смерть Познера
Роскомнадзор раскрыл судьбу YouTube в России
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Раскрыта тайна засилья бабушек с сиреневыми головами
Фокус со складыванием пальцев оказался невыполнимым
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Стефано Габбана снова унизил женщину
Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Авиакомпания разлучила геев на глазах у натуралов
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
Раскрыто число посетивших Европу украинцев после отмены виз
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца
Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца
Девушка вышла замуж за труп возлюбленного перед его похоронами
Дайвер ввел тигровую акулу в транс
Все материалы
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE
Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Морская болезнь
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Россиян предупредили о возможном удорожании ипотеки
Треть новых квартир в Москве оказались «одетыми»
Россияне стали должниками за ЖКХ из-за сбоя в терминалах
Москвичи отказались от больших квартир
Из дома Анастасии Заворотнюк вынесли драгоценности на миллион рублей
Все материалы