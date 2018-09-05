США поддержали Британию в вопросе Скрипалей

США поддерживают Великобританию в ее позиции по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится на странице посла США в Великобритании Вуди Джонсона в Twitter в среду, 5 сентября.

«Важное заявление премьер-министра [Великобритании Терезы] Мэй. США и Соединенное Королевство твердо придерживаются позиции, что Россия несет ответственность за акты агрессии на британской земле», — написал дипломат.

Ранее 5 сентября Мэй заявила, что за атаку ответственны российские спецслужбы. До этого Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля, были опубликованы их фотографии. По данным Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что их атаковали с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. Москва все обвинения отвергает.

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