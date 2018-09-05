Лондон отказал Москве в отпечатках «отравителей Скрипалей»

МИД России потребовал у британского посла в Москве Лори Бристоу предоставить отпечатки пальцев двух мужчин, которых Лондон назвал подозреваемыми по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявила в среду, 5 сентября, официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что российские граждане сдают их для получения визы в Великобританию. Однако «посол заявил, что британская сторона никакие материалы не предоставит», отметила Захарова.

«Отказал Лондон в предоставлении какой-либо иной информации по делу: номера паспортов, отчества, анкетные данные и так далее», — указала представитель МИД. По ее словам, Москва исходит из того, что данные в итоге будут переданы по линии Интерпола.

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Ранее 5 сентября Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении Скрипаля, были опубликованы их фотографии. По данным Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что за атаку ответственность несут российские спецслужбы.

В российском МИД заявили, что опубликованные имена и фотографии «ни о чем не говорят» и призвали британскую сторону перейти от публичных обвинений к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года. Британские власти утверждали, что их атаковали с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. Москва все обвинения отвергает.

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