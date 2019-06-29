Восставший из могилы житель Сочи оказался страдающим от псориаза казахстанцем

Мужчина, который, по информации СМИ, якобы был найден живым в гробу на сочинском кладбище, оказался жителем Казахстана, страдающим от псориаза. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Отмечается, что журналистам удалось связаться с врачом больницы в городе Актобе, куда был госпитализирован мужчина. По словам медиков, 41-летний Александр страдает тяжелой формой псориаза. Он запустил болезнь, и на его госпитализации настояла мать.

По информации издания, шокированные видом мужчины санитары пересылали друг другу видео с его участием. В настоящий момент в больнице выясняют, как кадры с пациентом попали в СМИ.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что новость о мужчине по имени Александр, который якобы был найден живым в гробу на сочинском кладбище, оказалась фейком. 20 июня через мессенджеры среди жителей Сочи начало распространяться видео с истощенным мужчиной, тело которого было покрыто струпьями. Он называл себя Александром. За видео следовал аудиофайл-комментарий: «Это наверху, на Барановке, на кладбище, когда ливень был недавно — 2-3 дня назад, грунт размыло. И гроб вылез один. А в том гробу оказался живой человек».

Власти Барановского сельского округа в Сочи опровергли информацию об обнаружении тела на кладбище. Однако спустя несколько дней ряд СМИ опубликовал новость о том, что герой ролика выжил после того, как провел в медвежьей берлоге месяц.

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