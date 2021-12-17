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Тихановская раскрыла планы оппозиции Белоруссии

Тихановская: в Белоруссии возбуждено 4500 политически мотивированных уголовных дел

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская не намерена признавать назначенный на февраль референдум по изменению Конституции Белоруссии, рассказала о количестве политически мотивированных уголовных дел в стране и призвала сторонников подписываться на новый Telegram-канал. Планы оппозиции в Белоруссии передает «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр иностранных агентов).

Политик раскрыла замыслы в ходе онлайн-обсуждений «Планы демократических сил Белоруссии на следующий год», который открыла статистикой по событиям года уходящего. «Закрыта 241 общественная организация и 40 СМИ. Режимом возбуждено более 4500 политически мотивированных уголовных дел, 929 человек признаны политзаключенными», — подвела Тихановская итоги уходящего года.

Тем не менее оппозиционер надеется, что в 2022 году «демократическим» силам повезет больше. Тихановская намерена не признавать референдум по изменению Конституции Белоруссии, назначенный недавно президентом страны Александром Лукашенко на февраль, а также попытаться привлечь на сторону оппозиции чиновников и силовиков. «2022 год будет годом, когда необходимо перегруппироваться, выстроить стабильность и начать процесс демократизации», — заявила она.

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Кроме того, политик вспомнила про мужа, блогера Сергея Тихановского, которого недавно приговорили к 18 годам лишения свободы за призывы к насильственному свержению власти в стране. Тихановская рассказала, что Сергей завел новый Telegram-канал, посвященный жизни в тюрьме и призвала подписаться на него.

Ранее в ходе совещания Лукашенко вспомнил о сталинских репрессиях в Советском Союзе. Лукашенко призвал чиновников на местах разобраться с «антигосударственными руководителями», но уточнил, что в этом случае не должно быть перегибов и «накатов, как в 1930-е годы».

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Дмитрий Настасьев
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