Лукашенко анонсировал проведение референдума по конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал проведение референдума по поправкам в конституцию Белоруссии в феврале 2022 года. Об этом политик сообщил в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства, уточняет РИА Новости.

«То, что мы целенаправленно совершенствуем внутренние наши общественные процессы, говорит то, что в РФ совсем недавно была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России», — заметил белорусский лидер в ходе своего выступления на Высшем государственном совете Союзного государства Белоруссии и России.

Он отметил, что Минск тоже держит курс на принятие новой конституции. По его словам, соответствующий референдум должен состояться в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину и миграционную концепцию. Уточнялось, что всего главы государств утвердили 28 союзных программ, которые были согласованы в ходе переговоров в Кремле в сентябре.