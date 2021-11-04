Россия и Белоруссия утвердили новую военную доктрину

Путин и Лукашенко утвердили новую военную доктрину и миграционную концепцию

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко на заседании утвердили решения высшего Госсовета Союзного государства, в частности, новую военную доктрину и миграционную концепцию. Об этом в четверг, 4 ноября, пишет ТАСС.

Уточняется, что всего главы государств утвердили 28 союзных программ. Белорусский лидер попросил членов заседания, проходящего в формате видеоконференции, обеспечить их практическую реализацию.

Ранее Лукашенко заявил, что Союзное государство для Минска является «приоритетом из приоритетов» и отметил, что совместными с Москвой усилиями удалось создать уникальную интеграционная модель, «благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян».

