Путин пообещал помощь Белоруссии

Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии. Об этом он заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства, его слова передает ТАСС.

Путин отметил, что Белоруссия является для Москвы ближайшим союзником. Для россиян, по словам президента, белорусы «по-настоящему братский народ».

«Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу, никаких сомнений здесь нет», — заявил глава российского государства.

В сентябре президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии. Лидеры двух стран договорились по 28 «дорожным картам», а в качестве одного из основных итогов переговоров был объявлен переход к единой макроэкономической политике. Страны перейдут к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Кроме того, Москва и Минск до 1 декабря 2023 года собираются подписать документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.