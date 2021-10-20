Белоруссия и Россия проведут еще одни масштабные военные учения

Шойгу: Россия и Белоруссия договорились провести в 2023 году масштабное учение «Щит Союза»

Россия и Белоруссия договорились продолжать укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и запланировали еще ряд мероприятий по обеспечению безопасности двух стран до 2024 года. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «Sputnik Беларусь».

По его словам, утвержденный план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год включает 139 мероприятий. В 2023 году, рассказал он, наиболее масштабным событием станет проведение совместного учения «Щит Союза». Глава Минобороны России пояснил, что обычно совместные учения проходят один раз в два года: на территории Белоруссии они называются «Запад», а «Щит Союза» — в России.

Шойгу также отметил, что программа Союзного государства до 2026 года будет разрабатываться в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Белоруссии.

Ранее Шойгу сообщил о том, что Россия и Белоруссия подписали новую военную доктрину Союзного государства. Документ призван координировать усилия двух стран не только в ответ на военные угрозы, но и на политическое и экономическое давление со стороны «так называемого коллективного Запада»

В ходе заседания Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин также подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов России.