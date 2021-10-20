Министры обороны России и Белоруссии встретятся в Москве

В Москве в среду, 20 октября, состоится заседание совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России при участии министров обороны стран Виктора Хренина и Сергея Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба белорусского оборонного ведомства в Telegram-канале.

В ходе встречи главы Минобороны обсудят направления военного сотрудничества России и Белоруссии. В частности, стороны планируют подвести итоги совместных учений «Запад-2021», а также поговорить о вопросах, касающихся реализации плана совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября. В маневрах приняли участие около 200 тысяч человек, свыше 700 единиц боевой техники и более 80 самолетов и вертолетов. Маневры проходили на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия в ближайшее время начнет поставлять в республику самолеты, вертолеты, зенитные ракетные системы (ЗРС) и другие средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, боевые машины, которые получит Минск, будут исчисляться десятками. В частности, отметил Лукашенко, Белоруссии могут передать ЗРС С-400, которые «очень нужны» стране.

9 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Москве переговоры, по итогам которых сообщили о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.

