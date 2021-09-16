Лукашенко рассказал о военных учениях с Россией и вспомнил Зеленского

Плановые совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2021» носили сугубо оборонительный характер и не представляли угрозу безопасности других стран, в отличие от наращивания военного потенциала НАТО. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает БЕЛТА.

По его словам, на учения «Запад-2021» были приглашены международные наблюдатели, однако некоторые страны Европейского союза (ЕС) и Украины все равно твердят о рисках совместных военных мероприятий России и Белоруссии.

«Украинский президент вообще договорился до того, что на белорусско-российском учении будут отрабатываться варианты захвата Киева, Одессы, Харькова», — вспомнил Лукашенко про Владимира Зеленского.

При этом, отметил белорусский лидер, Украина регулярно участвует в учениях Североатлантического альянса. Он сказал, что именно расширение военного присутствия США в странах Восточной Европы создает напряженность на границах России и Белоруссии.

«Мы хоть проводим свои учения там, где мы расположены. А американцы за тысячи километров приехали в Украину проводить учения, якобы тоже оборонительные. От кого они там обороняются?» — возмутился Лукашенко.

С 10 по 16 сентября в учениях «Запад-2021» приняли участие около 200 тысяч человек, свыше 700 единиц боевой техники и более 80 самолетов и вертолетов. Маневры проходили на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.