Завершились военные учения «Запад-2021»

Завершились совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021». Официальная церемония их закрытия состоялась на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны.

Заместитель главы военного ведомства, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров подвел итоги прошедших учебных маневров коалиционной группировки войск. «Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага», — заявил он.

В Минобороны отметили, что помимо российских и белорусских военнослужащих в учениях приняли участие представители Вооруженных сил Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель делегации Шри-Ланки. По итогам мероприятий наиболее отличившиеся военные были удостоены ведомственных наград Минобороны России.

С 10 сентября в учениях «Запад-2021» приняли участие около 200 тысяч человек, свыше 700 единиц боевой техники и более 80 самолетов и вертолетов. Маневры проходили на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Белоруссии.