В Белоруссии констатировали усиление боеготовности армии

Белоруссия уделяет огромное внимание подготовке Вооруженных сил (ВС) к выполнению различных задач и укреплению обороноспособности армии, от которой во многом зависит безопасность страны. С таким заявлением выступил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на полигоне «Обуз-Лесновский» во время оперативного сбора командного состава ВС.

Он констатировал, что за прошедший год уровень боеготовности ВС страны значительно повысился. По его словам, ключевым мероприятием в этой области стали совместные с Россией военные учения «Запад-2021», в ходе которых военные двух стран продемонстрировали высокие результаты по обороне Союзного государства.

Глава Минобороны республики также отметил возросшую деятельность армии в области военно-патриотического воспитания. «Идеология — это иммунная система нашего общества. В этом плане мы наращиваем свою деятельность», — подчеркнул Хренин.

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал дать вместе с Россией жесткий ответ на появление танков у западных границ республики. По его мнению, на Западе ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к границам Белоруссии и Союзного государства.

До этого белорусский лидер на встрече с медиками одной больниц в городе Лида заявил, что западные страны стремятся развязать «войнушку» против Белоруссии и уже «подкинули» к ее границам немецкие танки «Леопард».