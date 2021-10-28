Лукашенко пообещал дать жесткий ответ на появление танков у границ

Лукашенко заявил, что у Белоруссии и России есть, что продвинуть ближе к западным границам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал дать вместе с Россией жесткий ответ на появление танков у западных границ республики. Об этом он заявил на встрече с генпрокурором РФ Игорем Красновым, передает БЕЛТА.

«Последний факт (наверное, и в России заметили): с нелегальной миграцией поляки на границе с Беларусью будут бороться с помощью танков "Леопард". Наверное, вы удивитесь такому. Но как с танками бороться против мирных жителей, я не знаю», — сказал Лукашенко.

По его мнению, на Западе ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к границам Белоруссии и Союзного государства. «Мы это все видим и, естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть, что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации», — отметил Лукашенко.

Он пообещал «действовать жестко, не глядя ни на какую критику». «Мы знаем, чего они хотят», — заключил глава Белоруссии.

26 октября Лукашенко на встрече с медиками одной больниц в городе Лида заявил, что западные страны стремятся развязать «войнушку» против Белоруссии и уже «подкинули» к ее границам немецкие танки «Леопард».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом заявил, что ослабит контроль за потоками беженцев.