Объединение России и Белоруссии назвали угрозой для НАТО

Объединение России и Белоруссии является угрозой для членов НАТО, заявила обозреватель 19Fortyfive Сара Уайт.

Автор считает, что Москва и Минск скоро «сольются в единое целое во всех смыслах». По ее словам, это подтверждается не только экономическими процессами между двумя странами, а также массивными совместными военными учениями «Запад-2021».

Уайт добавила, что в НАТО обеспокоены и тем, что Белоруссия может купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400. «Присутствие Москвы в политической, экономической и военной сферах этой страны резко откатывает восточный фланг НАТО дальше на Запад. Государства альянса зажаты в тиски также российской армией и вооружениями, которые находятся в Калининграде», — пишет она.

По словам Уайт, то, что когда-то «казалось невероятным сценарием», стало «тревожной реальностью».

В сентябре президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии. Лидеры двух стран договорились по 28 «дорожным картам», а в качестве одного из основных итогов переговоров был объявлен переход к единой макроэкономической политике. Страны перейдут к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Кроме того, Москва и Минск до 1 декабря 2023 года собираются подписать документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.