Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов»

Александр Лукашенко: Союзное государство для Минска является «приоритетом из приоритетов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство для Минска является «приоритетом из приоритетов». Его слова в четверг, 4 ноября, приводит ТАСС.

Глава республики отметил, что совместно с Москвой была создана уникальная интеграционная модель, «благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян», а также углубляется экономическое взаимодействие между странами.

«Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции», — добавил Лукашенко.

Он также заявил, что Белоруссия и Россия начинают перезагрузку совместного экономического пространства, которая предполагает внедрение современных технологий и новых методов принятия решений.

Заседание высшего госсовета Союзного государства проходит 4 ноября в режиме видеоконференции. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Ранее сообщалось, что на мероприятии планируется также утвердить обновленную военную доктрину.