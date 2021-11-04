Лукашенко объявил о перезагрузке экономического пространства с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о том, что Белоруссия и Россия начинают перезагрузку совместного экономического пространства. Его слова приводит БЕЛТА.

«Жизнь не стоит на месте. Все мы в той или иной степени осознаем необходимость дальнейшего движения вперед по пути союзного строительства. Тем самым обеспечивается защита интересов Белоруссии и России в общемировом пространстве», — заявил он. По словам Лукашенко, перезагрузка экономического пространства подразумевает «внедрение современных технологий, стилей, методов принятия решений».

В начале сентября в Кремле состоялись переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По итогам встречи президент России сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства, транспорта. Как говорил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, союзные программы могут утвердить уже до конца текущего года.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников подсчитал, что интеграция двух стран добавит 1,5 процента роста ВВП Белоруссии, а также вырастут объемы поступлений в российский бюджет. Решетников добавил, что есть и еще одна выгода от интеграции: расширение доступа белорусской продукции на российский рынок усилит конкуренцию в экономике страны, уйдет недобросовестная конкуренция. По его словам, налоговая нагрузка на бизнес в результате интеграции двух налоговых систем не вырастет.

