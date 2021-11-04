В Госдуме допустили воссоздание СССР

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Ura.ru допустил, что к созданному Россией и Белоруссией Союзному государству в дальнейшем могут присоединиться другие страны, ранее входившие в состав СССР.

«Для того, чтобы страны присоединялись, надо, чтобы этот союз был привлекательным. Пока союз славится не очень многими, но все-таки привлекательными качествами. Это отсутствие границы, возможность трудиться, учиться друг у друга без всяких разрешений, не переводить водительское удостоверение на другой язык. Если эта привлекательность будет нарастать дальше, рано или поздно появится общий парламент, законы. Все это приведет к тому, что и другие присоединятся», — заявил политик.

По мнению депутата, есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения. Он считает, что именно проработке этой темы и будет посвящено заседание Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 4 ноября в онлайн-формате. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко рассчитывают утвердить ряд документов и программ, направленных на реализацию положений договора о создании Союзного государства на ближайшие годы.

Ранее стало известно, что на заседании высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии планируется утвердить обновленную военную доктрину. Кроме доктрины, президенты двух стран должны утвердить концепцию миграционной политики Союзного государства, а также документ «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы», включающего 28 отраслевых союзных программ.