Лукашенко рассказал о запланированных онлайн-переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о запланированных переговорах в онлайн-режиме с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте главы республики.

2 ноября Лукашенко вручил награды мальчику Роме Когодовскому, который спас при пожаре младшего брата, и лечившим его врачам. Президент провел для школьника экскурсию по Дворцу независимости и показал ему толстую папку с документами.

«Вот это мне надо на этой неделе все выучить на память. Вот смотри: по Конституции у нас будет мероприятие в четверг. Вот будем с Путиным вести в онлайн-режиме по телевизору переговоры. Тоже материалы надо выучить», — сказал Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в режиме видеоконференции 4 ноября.