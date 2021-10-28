Лукашенко анонсировал следующую встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал следующую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, заседание Высшего госсовета России и Белоруссии пройдет 4 ноября 2021 года, передает БЕЛТА.

По данным агентства, в четверг, 28 октября, во Дворце независимости проходит встреча белорусского лидера и генпрокурора России Игоря Краснова. На ней Лукашенко заметил, что переговоры состоялись «в канун очень важного события». «Четвертого ноября мы проведем Госсовет — решительный шаг в нашей интеграции», — заметил президент Белоруссии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также назвал четвертое ноября возможной датой встречи Путина и Лукашенко.