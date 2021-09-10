Подсчитана выгода для российской экономики от интеграции с Белоруссией

Интеграция России и Белоруссии добавит 1,5 процента роста ВВП стран в год. Такие подсчеты привел глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Его слова приводит РИА Новости.

Страны должны за очень короткое время интегрировать свои рынки, отметил он. Решетников добавил, что есть и еще одна выгода от интеграции: расширение доступа белорусской продукции на российский рынок усилит конкуренцию в экономике страны. По его словам, налоговая нагрузка на бизнес в результате интеграции двух налоговых систем не вырастет, передает ТАСС.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг предположения о скором создании единой валюты России и Белоруссии. По его словам, о такой форме экономической интеграции двух стран речи пока не идет.

Россия и Белоруссия 9 августа согласовали все 28 программ Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства, транспорта.

Кроме того, правительства России и Белоруссии договариваются о выделении новой финансовой поддержки Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов.

