В Кремле ответили на вопрос о создании единой валюты России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о скором создании единой валюты России и Белоруссии. По его словам, о такой форме экономической интеграции двух стран речи пока не идет, сообщает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, в какие сроки, на фоне договоренностей президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, достигнутых 9 сентября, может появиться единая валюта Союзного государства. Он добавил, что вопрос создания единого парламента также не актуален.

Ранее главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что общий парламент двух стран может появиться уже через полтора года. Он подчеркнул, что сама по себе идея Союзного государства предполагает как парламентский орган, так и общую валюту.

Между тем Лукашенко после переговоров с Путиным отметил, что страны пока не готовы к единой валюте, Центробанк России и Нацбанк Белоруссии не видят такой возможности. «Мы отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся», — подчеркнул он. Путин, в свою очередь, напомнил о том, с какими проблемами сталкиваются отдельные европейские страны из-за единой валюты.

Общение президентов двух стран продолжалось более трех часов. По его итогам Путин сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства.