Путин оценил идею создания единой валюты России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко оценил идею создания единой валюты двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению российского лидера, для решения этого вопроса необходимо проведение единой макроэкономической политики, и первые шаги в этом направлении уже сделаны.

«Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере», — сказал российский президент. По его словам, все эти меры — «подход к более сложному и тяжелому снаряду».

Вместе с тем Владимир Путин указал на проблемы, с которыми сталкиваются некоторые европейские страны из-за единой валюты внутри Евросоюза, поэтому необходимо «очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры», добавил он.

Переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле в четверг, 9 сентября, они продлились более трех часов. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров российский лидер сообщил о согласовании всех 28 программ в рамках Союзного государства. Они направлены на унификацию законодательства России и Белоруссии в различных сферах экономики, хозяйства, транспорта.

Кроме того, правительства России и Белоруссии договариваются о выделении новой финансовой поддержки Минску, с сентября до конца 2022 года она составит порядка 630 миллионов долларов.