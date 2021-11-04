Лукашенко получил обновленную конституцию Белоруссии

Конституционная комиссия представила доработанный вариант обновленной конституции Белоруссии президенту страны Александру Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я получил последний вариант, прописанный вариант, Конституции с учетом наших прежних договоренностей в рабочей группе, познакомился. Сегодня попробуем поговорить на темы, которые являются острыми и важными для нашей страны», — сообщил президент.

Лукашенко отметил, что главные изменения должны касаться государственной власти. Например, по словам главы государства, важно закрепить роль Всебелорусского народного собрания, а также перераспределить полномочия между органами государственной власти. Белорусский лидер также предостерег от разрушения системы власти, которая существует в современной Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко заявил о необходимости изменить конституцию на фоне протестов, охвативших Белоруссию после выборов главы государства в августе 2020 года. Он утверждал, что после принятия нового варианта основного закона покинет свой пост.